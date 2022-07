Erstes Foto: Jennifer Lopez bestätigt die Hochzeit mit Ben!

Damit ist es offiziell! Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) gaben im April bekannt, dass sie sich nach ihrem ersten Anlauf 2002 erneut verlobt haben. Am Sonntag berichteten diverse News-Portale, dass Bennifer nun drei Monate nach diesem Ereignis wirklich vor den Traualtar geschritten ist: Demnach gaben sie sich in Las Vegas das Jawort. Jetzt bestätigte Jennifer die Trauung und teilte das erste Foto von ihrem großen Tag.

"Wir haben es getan. Liebe ist schön. Liebe ist freundlich", verkündete die Sängerin in ihrem Newsletter "On The JLO". Auch eine Anspielung auf die erste Verlobung der beiden konnte sie sich nicht verkneifen: "Und es stellt sich heraus, dass Liebe geduldig ist. Zwanzig Jahre lang geduldig". Zu den süßen Worten teilte Jennifer ein schwarz-weißes Foto, auf dem Ben ihr einen Kuss auf die Wange gibt, während sie über das ganze Gesicht strahlt. In den Händen hält die Frischvermählte Blumen und auf ihrem Kopf lässt sich ein Brautschleier erahnen.

Doch die Schauspielerin gab auch weitere Details über ihre Eheschließung bekannt: Das Paar vermählte sich tatsächlich filmreif in Las Vegas und wartete mit anderen Pärchen in der Schlange vor einer kleinen Kapelle auf ihre Lizenz."Letztendlich war es die bestmögliche Hochzeit, die wir uns hätten vorstellen können. Eine, von der wir schon lange geträumt haben und die nun endlich Wirklichkeit geworden ist", schwärmte Jennifer von ihrem großen Tag.

Getty Images Jennifer Lopez im März 2022

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Schauspieler

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

