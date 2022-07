Nach "Temptation Island": Marc-Robin wirft Lola Untreue vor

Er schießt immer weiter um sich. Temptation Island ist vorbei. Ein Paar hat den ultimativen Treuetest nicht bestanden: Marc-Robin ging in der Sendung fremd – Grund genug für seine Freundin Michelle Kmy einen Schlussstrich unter die Beziehung zu ziehen. Bei Marc-Robin ist jedoch keine Spur von Reue zu finden, im Gegenteil: Jetzt teilt der Karlsruher auch noch gegen die Moderatorin Lola Weippert (26) aus.

In einem Statementvideo auf YouTube spricht der angehende Influencer über seine Zeit auf der Insel der Versuchung. Unter anderem wird auch Lola Thema in seiner Richtigstellung der Show. "Ohne sie jetzt irgendwie runterzuziehen, die ist wirklich Hardcore unsympathisch und fake. Extrem. Keiner von uns kann die leiden", beschwert er sich. "Sie ist die letzte Person, die auf diesem Stuhl sitzen dürfte und mich dumm anmachen dürfte, sie ist die allerletzte Person", erklärt er. "Das, was ich gemacht habe, auf einer Skala von null bis zehn, wenn sie auf einer Zehn ist, bin ich bei einer Drei vielleicht von dem, was die privat treibt", behauptet Marc-Robin überzeugt.

Auch Lolas Art schien dem Reality-TV-Star gar nicht gepasst zu haben. "In echt ist die schon ziemlich fies gewesen. Teilweise habe ich halt echt da gesessen und dachte mir so: 'Oh mein Gott, Alter'." Manchmal habe er sie nicht mal anschauen können, weil sie es ihm so "Hardcore" gegeben hätte.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Michelle und Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

Anzeige

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Juli 2022

Anzeige

Instagram / marc.robiin Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de