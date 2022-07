Ruf zerstört: "Temptation Island"-Marc-Robin sauer auf Laura

Jetzt schießt er gegen sie. Marc-Robin nahm mit seiner damaligen Freundin Michelle bei Temptation Island teil, um ihre Beziehung zu testen. Doch während der Show bandelte der Schweißer mit Verführerin Laura an und ging seiner Freundin schließlich mit ihr fremd. Die Beziehung mit Michelle galt danach als beendet, die Liebelei mit der Tänzerin ebenfalls. Bei dem großen Wiedersehen der TV-Show zeigte der Reality-TV-Star zwar Reue. Doch seine Wut lädt Marc-Robin jetzt bei Laura ab.

"Was soll ich machen und wie soll ich jetzt nicht durchdrehen? Jetzt überlege mal, diese ganzen Schlagzeilen, ich werde das nie wieder los", äußerte Marc-Robin aufgebracht im YouTube-Live-Talk mit Calvin Kleinen (30). Bei den Behauptungen über die Gegebenheiten des Seitensprungs soll die TV-Bekanntheit übertrieben haben. Ein Gespräch über Verhütungsmittel und möglichen Sex soll es nie gegeben haben. "Jetzt überlege mal, ich würde mich irgendwo anders bewerben wollen", fing er an, über die rufschädigenden Schlagzeilen über ihn im Netz zu reden, die ihm mögliche Jobchancen verwehren könnten.

Laura sieht das Ganze anders. Sie beteuerte, alle Angaben wahrheitsgemäß wiedergegeben zu haben. Zu ihrer Verteidigung betonte sie, dass Marc-Robin während der Ausstrahlung mit ihr in Kontakt getreten sei: "Wenn du doch weißt, dass es nicht stimmt, dann musst du doch auch gar nicht erst nachfragen, was davon wirklich war und was nicht und wie es wirklich ablief und wie nicht."

RTL / Frank J. Fastner Michelle und Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

RTL+ Marc-Robin beim großen Wiedersehen von "Temptation Island"

Instagram / laura__pkr Laura Pkr im August 2021

