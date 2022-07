Wegen Kylie: Kendall Jenner ist noch nicht bereit für Babys

Kendall Jenner (26) weiß genau, was sie will – und vor allem, was sie nicht will! Kris Jenner (66) wünscht sich schon lange ein Baby für ihre bislang noch kinderlose Tochter – immerhin haben all ihre anderen Kinder bereits Nachwuchs mit ihren Partnern gezeugt. Dass ihre Mutter sie in dieser Hinsicht ziemlich unter Druck setzen würde, offenbarte die Beauty erst zuletzt in einem Interview. Doch Kendall ist sich sicher, dass sie noch keine Kinder will – noch ein Mal mehr, seit sie die zweite Schwangerschaft ihrer Schwester Kylie (24) miterlebt hat!

Die zweite Staffel The Kardashians wird im September auf Hulu Premiere feiern. In einem Trailer für die kommenden Folgen konnte man jetzt schon einen Blick auf eine Szene werfen, in der sich Kendall deutlich zu ihren zukünftigen Babyplänen äußert! "Ich brauche meine erste Nacht draußen. Ich bin seit fast einem Jahr nicht mehr ausgegangen", plauderte Kylie gegenüber ihrer Schwester aus, nachdem die im Februar ihren zweiten Nachwuchs auf die Welt gebracht hatte. "Das ist definitiv Grund genug, weiterhin zu verhüten. Das ist krass", antwortete Kendall darauf und verdeutliche damit: Das Model ist glücklich damit, wie es ist!

So manches Mal scheinen Kendall die Muttergefühle aber doch zu überkommen. In der letzten Folge der ersten Staffel ihrer neuen Reality-TV-Serie verriet sie nämlich, dass sich Muttersein gar nicht mal so falsch für die 26-Jährige anfühle. "Es ist, als ob der Tag für mich kommen würde", plauderte sie gegenüber ihrer Schwester Khloé Kardashian (38) aus, als die beiden in einem Babyladen nach Geschenken für Kylies Nachwuchs suchten.

MEGA Kendall Jenner mit ihrer Mutter Kris Jenner

Instagram / kyliejenner Kendall und Kylie Jenner im März 2020

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Model

