Wollen Denise Richards Töchter auch Schauspieler werden?

Eifern Denise Richards' (51) Kinder ihrer Mutter nach? In Filmen wie "Wild Things" oder auch als Bond-Girl neben Pierce Brosnan (69) machte sich die Schauspielerin einen Namen. Inzwischen ist sie aber nicht nur Filmstar, sondern auch die Mutter von drei Töchtern: Sam (18) und Lola (17) aus ihrer Ehe mit Charlie Sheen (56) sowie Nesthäkchen Eloise. Doch will ihr Nachwuchs auch in Denises Fußstapfen im Filmbusiness treten?

Im Interview mit HollywoodLife sprach die 51-Jährige über ihre drei Mädels. "Ich möchte, dass sie das tun, was sie tun wollen", betonte Denise. Zwar nannte die Blondine keine Namen, doch eines ihrer Kinder habe sogar tatsächlich das Schauspielfieber gepackt. Ein anderes hingegen würde "lieber auf der anderen Seite der Kamera stehen und interessiert sich für Regie und Fotografie."

Doch Denise will unbedingt, dass Sami, Lola und Eloise sich frei entfalten können. "Wenn also eines unserer Kinder etwas in Richtung Schauspiel oder Performance oder was auch immer machen möchte, würde ich sie unterstützen", versicherte die TV-Bekanntheit. Eine ihrer Töchter hat bisher aber einen anderen Weg gewählt: Sami strebt eine OnlyFans-Karriere an.

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sam

Getty Images Denise Richards im November 2019

Instagram / samisheen Sami Sheen mit Mutter Denise Richards im Mai 2022

