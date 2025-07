Denise Richards erwirkt einstweilige Verfügung gegen Ex-Mann

Die Schauspielerin Denise Richards (54) hat eine einstweilige Verfügung wegen häuslicher Gewalt gegen ihren Noch-Ehemann Aaron Phypers erwirkt. Wie sie in Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, darlegt, soll Aaron sie mehrfach körperlich und verbal angegriffen und mit dem Tod gedroht haben – sowohl ihrem als auch seinem eigenen, sollte sie die Vorfälle melden. Denise beschreibt in den Unterlagen detailliert mehrere Auseinandersetzungen, darunter eine besonders verstörende Episode in Malibu, bei der Aaron angeblich paranoid wurde und sie mit der Handfläche brutal ins Gesicht schlug. Der Richter hat Aaron angewiesen, mindestens 100 Yards (umgerechnet rund 92 Meter) Abstand zu Denise, ihrem Zuhause sowie ihren beruflichen Räumen einzuhalten.

Denise berichtet zudem von weiteren Zwischenfällen, die sich bis in den laufenden Monat erstreckten. So beschreibt sie, wie Aaron sie gewaltsam in ihrem Büro konfrontierte und dabei massiv einschüchterte. Noch belastender sei die Tatsache, dass Aaron im Besitz mehrerer nicht registrierter Waffen sei, was ihre Angst weiter verstärke. Als Beweis für die Gewalt, die sie erlitten haben will, legte die ehemalige "Real Housewives"-Darstellerin unter anderem Fotos von Verletzungen vor, die sie sich bei angeblichen Attacken zuzog. Diese Bilder zeigen blaue Flecken an ihrem Gesicht und ihren Armen, die sie trotz öffentlicher Auftritte und Fotoshootings nicht immer vollständig verbergen konnte.

Denise und Aaron lernten sich damals im Juni 2017 kennen und besiegelten ihr Liebesglück nur etwas über ein Jahr später im September 2018. Obwohl Denise 2018 beteuert hatte, nach ihren vorherigen Erfahrungen nie wieder eine Ehe aufzugeben, scheint diese Beziehung endgültig gescheitert zu sein. Anfang des Monats reichte Aaron die Scheidung bei einem Gericht in Los Angeles ein. Laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorlagen, wegen "unüberbrückbarer Differenzen". Denises Schritt, nun rechtlich gegen ihren Ex vorzugehen, zeigt jedoch, dass die Probleme zwischen ihnen tiefergehend gewesen zu sein scheinen. Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "Wild Things" und einst gefeierter Star der Reality-Szene, hat mit der aktuellen Enthüllung eine neue Facette ihrer Beziehung öffentlich gemacht, die sie in einem ganz anderen, tragischen Licht erscheinen lässt.

Getty Images Denise Richards und Aaron Phypers, April 2023

Getty Images Denise Richards, Schauspielerin

