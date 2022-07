Dank ihrer Tochter: Barbara Meier braucht keinen Sport mehr

Barbara Meier (35) bleibt auch ohne Training fit! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin und ihr Mann Klemens Hallmann sind im Juli 2020 zum ersten Mal Eltern geworden. Sie begrüßten ihre Tochter Marie-Therese auf der Welt! Nach der Entbindung betonte das Model immer wieder, dass sich sein Leben durch das Kind total verändert hat. Promiflash verriet Barbara jetzt, dass sie dank des kleinen Wirbelwinds fast gar keinen Sport mehr braucht!

Im Promiflash-Interview zu ihrer zweiten Grüner-Knopf-zertifizierten Kollektion mit Lidl sprach die 35-Jährige ganz offen über ihren Alltag mit Kind. "Ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich nicht mehr so viel Sport brauche", berichtete sie. Für regelmäßiges Training habe die Schauspielerin sowieso nicht so viel Zeit, weil sie sich schließlich um ihre Tochter kümmern müsse: "Sie will nicht, dass Mama mal fünf Minuten auf dem Sofa sitzt." Deswegen bleibt Barbara trotzdem fit. "Wenn ich sie hochhebe, ist es auch wie ein Hanteltraining, den ganzen Tag über", führte sie weiter aus.

Aktuell erwartet die "Army of Thieves"-Darstellerin bereits ihr zweites Kind. Da es mit zwei Sprösslingen natürlich noch stressiger wird, ist es ihr auch wichtig, sich bewusst Zeit für ihren Ehemann zu nehmen. "Ich finde, das darf auch nicht verloren gehen. Man darf nicht nur Mama und Papa sein", erklärte Barbara ihre Haltung.

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier auf Capri

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier und ihre Tochter Marie-Therese im April 2021

Anzeige

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de