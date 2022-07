Ist "Köln 50667"-Star Christoph Oberheide eigentlich Single?

Christoph Oberheide gibt kleine Einblicke in sein Privatleben! Durch die Sendung Köln 50667 ist der Laiendarsteller bekannt geworden. Er gehört sozusagen zu den Urgesteinen des Formats, da er bei den allerersten Castings für den Start-Cast ausgewählt wurde. Im TV spielt er den sympathischen Jan Bremer, der meist etwas schüchtern ist, wenn es um Frauen geht. Aber wie sieht es bei Christoph im wahren Leben aus – ist er Single?

Im Promiflash-Interview sprach er über das Thema Frühlingsgefühle und offenbarte, dass vor allem gutes Wetter und das Leben in Köln schon diese in ihm wecken: "Was die Liebe angeht, ist das leider schon ein Weilchen her", verriet Christoph daraufhin ehrlich. Er scheint also nicht vergeben und auch schon länger nicht mehr verliebt gewesen zu sein.

Auf Social Media teilt er hin und wieder mal ein Bild mit seinem Co-Star Pia Tillmann (34). Sie gehört ebenfalls zur festen Besetzung der Show und mit ihr versteht er sich prächtig. Sie sei, genauso wie Jay Sirtl, einer seiner Lieblingsmenschen am Set.

Christoph Hardt / Future Image Christoph Oberheide in Köln

Instagram / jaysirtl Christoph Oberheide und Jay Sirtl

Instagram / christophoberheide Christoph Oberheide und Pia Tillmann, "Köln 50667"-Darsteller

