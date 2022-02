Aus Kollegen wurden wahre Freunde! Bei Köln 50667 stehen Pia Tillmann (34) und Christoph Oberheide nun schon seit Jahren gemeinsam vor der Kamera und verkörpern in der Daily Meike und Jan. Doch nicht nur ihre Serienfiguren haben einander inzwischen bestens kennengelernt und lieb gewonnen. Auch aus den Darstellern wurden ein Herz und eine Seele. Im Netz beteuerte Pia nun, wie gern sie ihren Co-Star doch hat!

Via Instagram teilte die 34-Jährige unter anderem ein Bild von sich in ihrer Rolle. "Es ist einfach so krass, im April arbeite ich seit elf Jahren in dem Beruf, den ich über alles liebe", schrieb die Blondine in ihrem Post. Vor allem für ihre Kollegen ist Pia unheimlich dankbar. "Ich hab im Laufe der Jahre so viele wundervolle Menschen kennengelernt und bin noch dankbarer dafür, dass einer davon bis heute mein bester Freund ist!", betonte sie und verlinkte dabei Christoph. Zudem veröffentlichte sie noch zwei weitere Bilder, auf denen sie mit ihrem BFF sichtlich Spaß haben – unter anderem in Karnevalskostümen.

In der Kommentarspalte meldete sich nach diesen niedlichen Worten auch Christoph zu Wort. "Nur Liebe für dich! Danke für die geile Zeit und für all das, was noch kommen wird!", gab der Kölner zurück und unterstrich das Ganze mit zahlreichen Herz-Emojis.

Anzeige

Instagram / christophoberheide Die "Köln 50667"-Stars Christoph Oberheide und Pia Tillmann

Anzeige

Privat Christoph Oberheide und Pia Tillmann an Karneval

Anzeige

Privat Christoph Oberheide und Pia Tillmann an Karneval

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de