Zehn Jahre "Köln 50667"! Die Stars verraten ihre Highlights

Kaum zu glauben, aber wahr: Die Daily Köln 50667 feiert ihr Zehnjähriges! Am 7. Januar 2013 ist damals die allererste Folge der Vorabendserie über die TV-Bildschirme geflimmert. Seitdem begeistert die Story um die kunterbunte Kölner Clique fast täglich die RTL2-Zuschauer. Inzwischen gibt es über 2.500 Episoden. Im Promiflash-Interview blicken die Serienstars jetzt mal zurück und verraten ihre Highlights aus zehn Jahren "Köln 50667"!

Christoph Oberheide

Der Darsteller von Jan ist das Urgestein der Serie – er ist als Einziger durchgängig seit der ersten Folge dabei. Was ist nach all den Jahren seine Lieblingserinnerung? "Mein absolutes Highlight war die Vorstellung von 'Köln 50667' und die damit verbundene Pressekonferenz in der Kunstbar damals, wo wir vor 30-40 Pressevertretern auf der Bühne vorgestellt wurden. Das war sehr aufregend", schildert Christoph. "Genauso war es ein Riesen-Highlight, den ersten Artikel und das erste Poster in der Bravo zu haben." Dann ergänzt der Zuschauerliebling: "Auch wenn es wahrlich überhaupt kein Highlight war, hat der Tod von Ingo Kantorek (✝44) unser aller Welt auf den Kopf gestellt und das gehört aber leider auch dazu. Es ist sehr sehr wichtig, dass wir daran denken und dass wir Ingo und seine Frau Suzi nie vergessen werden..."

Diana Schneider

Auch die Sam-Darstellerin war damals schon in der ersten Folge zu sehen – machte aber von 2017 bis 2020 eine größere Drehpause. "Mein erstes Highlight war die erste Sendung und wie alles begann, wie wir alle dafür gebrannt hatten, das Format erfolgreich zu machen", schwärmt der Lockenkopf. "Mein zweites Highlight war, wie ich damals, als Sam die Kunstbar zertrümmert habe. Das war ein sehr anstrengender Dreh für mich, der mir psychisch einiges abgefordert hat. Aber wer hat schon mal die Möglichkeit, eine Bar mit einem Baseballschläger zu zertrümmern?!" Ihr dritter Höhepunkt sei schließlich ihr Comeback bei "Köln 50667" gewesen.

Jay Sirtl

Jay aka Jörg übernahm 2020 die Figur des Ben, nachdem sein Zwillingsbruder Sascha Sirtl die Rolle 2015 gespielt hatte. "Meine Lieblingsstory ist die mit Rolle Kevin und Zoe gewesen. Zoe hatte Krebs und Kevin half ihr, ihre Bucketlist abzuarbeiten", verrät der Hottie Promiflash. "Es ist eine wunderschöne Lovestory gewesen, zwar mit einem sehr traurigen Ende, also es war wirklich Emotion pur, aber das war meine Highlight-Story. Es war sehr emotional und rührend und schön und so viel Liebe dabei, also die war mega." Weiter betont Jay: "Und wenn es um meine eigene Lieblingsstory – von Ben – geht, dann ist es, als Ben seinem Sohn das Leben gerettet hat."

Jossy Luzayadio

Jossy gehört zu den neueren Gesichtern bei "Köln 50667" und spielt seit 2021 den George. "Highlight Nummer eins war definitiv, als George Lisa symbolisch adoptiert hat und Lisa sozusagen endlich ihre Vaterfigur hatte", offenbart der Fitness-Fan. "Nummer zwei war, als Carlo gefunden wurde. Denn ab diesem Moment musste sich George mit einem anderen Mann auseinandersetzen, der wichtig für Lisas und Meikes Leben ist." Sein drittes großes Highlight sei die Eröffnung des Hostels gewesen. "Das war der Anfang aller Dinge für mich selbst als Jossy und in der Story für George."

