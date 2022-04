Diesen Schock müssen die Köln 50667-Fans erst einmal verdauen: Zuschauerliebling Danny Liedtke (32) verlässt die Serie! Bereits gestern flimmerte seine letzte Folge in der Vorabend-Soap über die TV-Bildschirme. Zuvor stand er neun Jahre lang beinahe täglich für die Serie vor der Kamera – dabei sind natürlich tiefe Freundschaften mit seinen Kollegen entstanden: So emotional reagieren die "Köln 50667"-Stars auf Dannys Exit!

Unter seinen Abschieds-Postings auf Instagram finden sich bereits etliche Kommentare von aktuellen und ehemaligen "Köln 50667"-Darstellern. Sein langjährigster Freund und Kollege Christoph Oberheide schreibt: "Immer noch nicht greifbar. Du wirst fehlen. Du bist nicht immer einfach Bro, aber du hast das Herz am rechten Fleck. Liebe für dich. Captain Wahrheit für immer." Auch Lilli-Darstellerin Amanda Bella Ciss schickt Danny "ganz viel Liebe". Yvonne Pferrer (27), die die Serie 2016 verlassen hatte, betont: "Die Zeit danach wird geil! Vertraue auf das Hier und Jetzt."

Der ehemalige Darsteller Marc Eggers (35) äußert sich ausführlich in seiner Instagram-Story: "An dieser Stelle Danny: Meinen größten Respekt! Neun Jahre lang etwas so lange durchzuziehen, mit so viel Leidenschaft, mit so viel Liebe, mit so viel Engagement!", betont der Influencer. "Du hast die Serie wirklich mitgeprägt, du bist ein Teil dieser Serie – krass, dass die Ära jetzt zu Ende geht. Ich wünsche dir auf diesem Weg nur das Beste. Grüße gehen raus!"

RTL2 Christoph Oberheide, bekannt aus "Köln 50667"

Instagram / _danny_liedtke_ "Köln 50667"-Star Danny Liedtke im Mai 2020

Instagram / marceggers Marc Eggers, Influencer

