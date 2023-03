14 neue Kollegen: Wie ist die Stimmung am "Köln 50667"-Set?

Wie wirken sich die Neuerungen am Köln 50667-Set aus? Seit ein paar Tagen laufen die "neuen" Folgen im TV: Der Sender RTL2 hat sich andere Schauplätze und Storylines überlegt – und 14 neue Darsteller eingestellt. Zehn der bisherigen Serienstars mussten dafür weichen. Die Fans reagieren bisher verhalten auf die vielen Veränderungen. Aber wie sieht es bei den Darstellern aus: Wie ist wohl die Stimmung am "Köln 50667"-Set mit den ganzen Neuzugängen?

Promiflash hat mal bei Serien-Urgestein Christoph Oberheide nachgefragt. "Wir lernen uns zwar alle noch kennen, aber lachen sehr viel und sind voller Motivation", schwärmte er daraufhin. "Da entwickelt sich eine Supertruppe. Man merkt, wie der Neu-Cast brennt und Vollgas geben möchte." Dennoch muss er zugeben: "Natürlich ist es ein Unterschied, ob du Jahre mit jemandem zusammenarbeitest oder erst seit ein paar Wochen. Aber ich bin guter Dinge, dass es der Knaller wird."

Was sagt denn sein Kollege und BFF Jay Sirtl zu der Harmonie vor der Kamera? "Die Stimmung am Set ist super. Alle sind voller Euphorie und motiviert. Die Harmonie ist auf jeden Fall klasse", beteuert der Influencer. "Große Unterschiede sehe ich nicht. Es war ja schon immer so, dass bei 'Köln 50667' immer wieder neue Leute gekommen und alte Hasen gegangen sind." Und was ist seine Meinung zu den Neuen? "Ich bin positiv überrascht, die neuen Darsteller sind voller Energie und es ist schön zu sehen, wie sie sich entwickeln. Man merkt, dass sie richtig Bock auf das Format haben."

"Köln 50667" läuft montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI Christoph Oberheide, "Köln 50667"-Darsteller

Anzeige

RTLZWEI Jay Sirtl, Christoph Oberheide, Marcel Thorwesten, Moring Rotimi, Mandy-Kay Bart und Patrick Beinlic

Anzeige

RTLZWEI Jay Sirtl, "Köln 50667"-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de