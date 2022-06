Der Köln 50667-Cast gratuliert Luise-Isabella Matejczyk und Pascal Zadow (24). Die Lea-Darstellerin und der ehemalige Luca-Schauspieler verkündeten Anfang Mai, dass sie Eltern werden. Ihr Kind soll am 18. November auf die Welt kommen. Auch wenn das Baby und damit Lous Drehpause ungeplant waren, freut sich das Paar auf seine Tochter. Ihre "Köln"-Kollegen verrieten Promiflash nun, wie sie von den Baby-News erfahren haben und wie sehr auch sie sich für Lou und Pascal freuen.

Christoph Oberheide spielt in der Soap die Rolle des Jan Bremer und erzählte, wie er überhaupt von der frohen Botschaft erfahren hat. "Das hat so dieser 'Set-Funk' mit sich gebracht, weil wir ja auch durch die Drehbücher erfahren haben, dass Lou erst mal für eine Zeit aussteigt", plauderte er aus. Der 33-Jährige freut sich für die beiden und wünscht der kleinen Familie besonders "viel, viel Gesundheit." Auch Marc-Darsteller Jay Sirtl hat zuerst am Set von dem Nachwuchs der beiden gehört und betonte, dass er den dreien ebenfalls viel Gesundheit wünsche.

Ihre Serien-Kollegin Pia Tillmann (34) gratulierte dem Paar hingegen öffentlich, als es verkündete, dass sein Baby ein Mädchen wird. Bei Promiflash ergänzte Pia zudem: "Ich glaube, dass Lou eine super Mama sein wird – auch wenn es nicht geplant war, dass sie echt darin aufgehen wird. Und ich glaube, dass Pascal ein großartiger Vater sein wird."

Instagram / jaysirtl Christoph Oberheide und Jay Sirtl

Instagram / christophoberheide Die "Köln 50667"-Stars Christoph Oberheide und Pia Tillmann

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, "Köln 50667"-Star

