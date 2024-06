"Kampf der Realitystars"-Christoph versagt beim Spiel total!

Im Halbfinale von Kampf der Realitystars müssen die Kandidaten noch mal alles geben. Beim Spiel "Quotenthermometer" haben sie die Möglichkeit, ihre Qualitäten im Nageln, Bechern und Beleidigen unter Beweis zu stellen. "Ich glaube, die Mischung aus Konzentration, Kraft und Technik ist da von Vorteil", wirkt Christoph Oberheide zu Beginn noch sicher. Sein Team scheint es aber schnell zu bereuen, den Köln 50667-Darsteller an die Nagelstation gestellt zu haben: Der Schauspieler versagt kläglich bei dem Versuch, den Nagel sauber in den Baumstumpf zu hämmern.

"Hat der schon mal einen Nagel in die Wand gehauen?", fragen sich nicht nur seine Mitstreiter Calvin Kleinen (32) und Lilo von Kiesenwetter. Auch bei einigen Usern der Plattform X wirft die Performance des 35-Jährigen Fragen auf: "Habe nicht aufgepasst, müssen die mit der spitzen Seite hämmern?" Ein anderer wundert sich: "Christoph kann nicht nageln, weiß aber sieben Namen der Wollny-Kinder? Was ein Mann." Aber auch der Kandidat selbst scheint verwundert, warum das mit dem Nageln nicht so richtig klappen will. "Ich nagele wie ein Weltmeister auf diesen Nagel ein. Aber der Nagel wollte nicht rein", stellt er geknickt fest. Blöderweise darf der Rest des Teams nicht mit ihren Aufgaben loslegen, solange der Nagel nicht im Baumstamm steckt – sie verlieren das Spiel. Der Kölner ist enttäuscht von seiner Leistung: "Ich habe alles gegeben, aber vielleicht hätte besser Calvin nageln sollen, der hat vielleicht bessere Erfahrungen."

Seine Teamkollegen scheinen es ihm aber nicht übel zunehmen. Isabel Glück, Calvin und Co. versuchen, ihren Mitstreiter aufzumuntern. Allerdings scheint es in dieser Folge für Christoph auch nicht mehr bergauf zu gehen – auch die nächste Challenge läuft nicht besser für ihn. Im Safety-Spiel ist nicht nur Geschick, sondern auch Kondition gefragt. Das bringt den Kandidaten an seine Grenzen: Nach einigen Runden versagt sein Kreislauf und die Produktionscrew muss eingreifen und erste Hilfe leisten.

RTLZWEI Die "Kampf der Realitystars"-Kandidaten

ActionPress Christoph Oberheide, "Köln 50667"-Darsteller

