So denken Serien-Stars über die Kritik am neuen "Köln 50667"

Köln 50667 hat sich total verändert – nicht unbedingt zum Guten, sagen die Kritiker! Seit ein paar Tagen laufen die neuen Folgen der Daily im TV. Es gibt 14 neue Darsteller, neue Schauplätze und eine frische Erzählweise. Dafür mussten zehn Serienstars die RTL2-Soap verlassen. Genau deshalb sind viele Zuschauer sauer. Im Netz hagelte es bereits massig Kritik an dem neuen "Köln 50667"-Konzept. Was sagen denn die Serienstars dazu, dass die Fans so enttäuscht sind von dem Wandel?

Christoph Oberheide und Jay Sirtl gehören zu den wenigen Darstellern, die bei "Köln 50667" bleiben durften. Glauben die Schauspieler, dass die Zuschauer sich noch an die Neuerungen gewöhnen und sich beruhigen werden? "Ich würde es mir wünschen", betont Christoph im Promiflash-Interview. "Es ist ja normal, dass man immer Angst vor etwas Neuem oder Veränderungen hat." Weiter betont der Jan-Darsteller: "So viele Rollen waren schon bei uns und sind wieder gegangen. Klar hat jeder seine Lieblinge. Ich würde mich freuen, wenn man dem Ganzen einfach eine Chance geben würde..."

Jay denkt ganz ähnlich über die Kritik: "An erster Stelle muss man die Zuschauer verstehen. Wenn auf einmal der Lieblingscharakter nicht mehr dabei ist, denkt man vielleicht zuerst, dass es keinen Spaß mehr macht", erklärt er im Promiflash-Interview. "Man muss den Neuen eine Chance geben und dann bin ich mir sicher, dass man die neuen Familien ebenso bald ins Herz geschlossen hat und man sich mit einem neuen Darsteller identifizieren kann."

"Köln 50667" läuft montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI Christoph Oberheide, "Köln 50667"-Darsteller

RTLZWEI Jay Sirtl, Christoph Oberheide, Marcel Thorwesten, Moring Rotimi, Mandy-Kay Bart und Patrick Beinlic

RTLZWEI Jay Sirtl, "Köln 50667"-Darsteller

