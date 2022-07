Mit Ehering: J.Lo meldet sich nach Hochzeit aus dem Bett

Da strahlt aber jemand! Am Sonntag gab Jennifer Lopez (52) die freudigen News bekannt: Sie hat ihren Partner Ben Affleck (49) geheiratet. Nachdem die beiden Schauspieler bereits Anfang des Jahrtausends verlobt waren, gaben sie vergangenes Jahr ihrer Liebe eine neue Chance. Nun versiegelten die zwei ihre Liebe endgültig und heirateten ganz romantisch in Las Vegas – und auf diesem Bild strahlt J.Lo kurz nach der Hochzeit!

Nachdem die Sängerin ihre Fans in ihrem Newsletter updatete, machte sie nun auch auf Instagram deutlich: Sie ist eine verheiratete Frau! Jennifer teilte einen verschmitzten Schnappschuss aus dem Bett, auf dem sie ungeschminkt in die Kamera lächelt. In der Hand hält sie ihr Handy – doch der Blick fällt viel mehr auf ihre Hand: Dort blitzt nämlich der Ehering!

Unter dem Post verkündete die "On The Floor"-Interpretin zunächst: "Wir haben es getan." Mittlerweile hat J.Lo die Bildunterschrift jedoch wieder geändert und animiert die Fans, in ihrem Newsletter "On The JLO" Infos über die Hochzeit zu erfahren. Dort teilte sie bereits mit, dass die Trauung ganz nach ihren Wünschen erfolgt ist: "Letztendlich war es die bestmögliche Hochzeit, die wir uns hätten vorstellen können."

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im September 2021

SIPA PRESS / ActionPress Jennifer Lopez, Schauspielerin

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der "Marry Me"-Premiere im Februar 2022 in Los Angeles

