Süß! So ähnlich ist Harper Seven ihrer Mama Victoria Beckham

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! Victoria Beckham (48) und der Ex-Kicker David Beckham (47) sind seit 22 Jahren verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder: Brooklyn (23), Romeo (19), Cruz (17) und Harper Seven (11). Doch vor allem der jüngste Sprössling heftet sich dicht an die Fersen von seiner Mama: Victoria teilte nun eine Bilderreihe von Harper und sich, bei der man die ähnlichen Züge von Mutter und Tochter deutlich erkennen kann.

Auf Instagram veröffentlichte die Frau des ehemaligen Profikickers einige Fotos, auf denen man Harper in einer schwarz-goldenen Bluse vor einem Spiegel posieren sieht, während sie einige Bilder schießt. Doch die stylishe, gemusterte Bluse muss die Elfjährige vermutlich aus dem Kleiderschrank ihrer Mutter stibitzt haben: Auf der letzten Aufnahme ist Victoria in demselben Oberteil wie ihre Tochter zu sehen, während sie eine Gesichtsmaske aufgetragen und ihre Haare in ein Handtuch gewickelt hat. Ihre Finger hielt sie sich dabei nachdenklich an das Kinn. Zu dem Post schrieb das Ex-Spice-Girl mit einem Lach-Smiley dazu: "Ich hab keine Ahnung, woher sie das hat!"

Zuletzt postete die Mama schon einmal stolz Aufnahmen von ihrer Tochter! Denn vor rund einer Woche feierte Harper ihren elften Geburtstag, weshalb Victoria sich einen süßen Post natürlich nicht entgehen ließ. "Alles Gute zum elften Geburtstag. Die süßeste, netteste und schönste Seele, die wir uns wünschen könnten. Wir alle lieben dich so sehr", schrieb die Mama unter eine Bilderreihe von ihrem jüngsten Kind.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham im Juli 2022

Instagram / victoriabeckham Harper Seven und Victoria Beckham, März 2022

Instagram / victoriabeckham Harper Seven Beckham, Tochter von David und Victoria Beckham

