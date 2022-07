Unter Tränen: Anne Wünsche zerbricht an alltäglichem Druck

Es wird ihr gerade einfach alles zu viel. Anne Wünsche (30) und ihr Partner Karim El Kammouchi (33) bekamen vor über zwei Wochen ihr erstes gemeinsames Kind Sávio Elio. Obwohl die dreifache Mama überglücklich über ihren Nachwuchs ist, kann sie ihr Familienglück momentan eher weniger genießen: Dass Anne ihre Arbeit, die Kinder und den Haushalt nicht unter einen Hut bekommt, ließ sie in Tränen ausbrechen!

Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin teilte in ihrer Instagram-Story ihre Sorgen mit ihren Fans. "Ich will gern mehr funktionieren und euch besseren Content liefern", verriet sie und erklärte ihre Gründe: "Ich zerbreche heute einfach an dem täglichen Druck, funktionieren zu müssen. Funktionieren für meine Kinder, Hunde, Kooperationspartner, Angestellte, für euch." Dieser Druck ist sogar so enorm für die 30-Jährige, dass sie in Tränen ausbrach. Denn auch ihre schlechten Tage wolle sie ihrer Community nicht vorenthalten, da es nun mal zum Leben dazugehöre.

Vielleicht bekommt Anne bald Unterstützung. Denn vor einigen Tagen erklärte sie ihren Fans schon einmal, dass sie sich mit der Situation momentan sehr überfordert fühle und deshalb auf der Suche nach einer Haushaltshilfe sei. "Ich brauche so dringend Hilfe", begründete sie ihren Suchauftrag.

