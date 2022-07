Adele im Liebesurlaub mit Partner Rich Paul auf Sardinien

Adele (34) und Rich Paul (40) schweben auf Wolke sieben durch Italien. Seit über einem Jahr ist die Sängerin bereits mit dem Sportagenten liiert. Doch erst im September 2021 machte die Sängerin ihre Beziehung mit einem Pärchenbild öffentlich. Seither zeigt sich das Paar auch regelmäßig turtelnd in der Öffentlichkeit. Nun lichteten Paparazzi Adele und Rich Paul während ihres Liebesurlaubs auf Sardinien ab.

Gemeinsam mit Freunden verbrachten die Musikerin und der 40-Jährige einen entspannten Tag in Porto Cervo. Auch ein Ausflug mit dem Boot durfte bei dem tollen Wetter nicht fehlen. In einem bunt gemusterten, luftigen Zweiteiler begab sich die 34-Jährige an Bord des Wassergefährts. Ihr Liebster entschied sich ebenfalls für etwas Farbe: Sein bunt gestreiftes T-Shirt kombinierte er zu einer kurzen weißen Hose.

Erst vor wenigen Wochen plauderte Adele in einem Interview aus, dass ihre Beziehung mit dem Sportagenten ziemlich ernst sei. "Ich hätte auf jeden Fall gern noch ein paar Kinder", verriet die Sängerin gegenüber BBC Radio 4. Vergangenes Jahr betonte sie sogar, dass sie auch bereit dazu wäre, wieder vor den Traualtar zu schreiten.

ActionPress Adele und ihr Partner Rich Paul sowie ein paar Freunde

ActionPress Adele mit ihren Freunden, Juli 2022

Getty Images Rich Paul und Adele im Mai 2022

