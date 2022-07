Katharina Eisenblut verrät: Fruchtblase bei Ikea geplatzt!

Katharina Eisenblut (28) plaudert offen über eine unangenehme Situation kurz vor der Geburt. Heute Morgen gab die ehemalige DSDS-Kandidatin bekannt, dass sie und ihr Partner Niko Kronenbitter Eltern eines Sohnes geworden sind. Im Netz hat sie bereits mitgeteilt, dass sich der kleine Emilio wohl zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt auf den Weg gemacht hat. Promiflash hat sie nun die wilde Geschichte vom Platzen ihrer Fruchtblase erzählt!

"Meine Fruchtblase ist beim Einkaufen im Ikea geplatzt", verriet sie gegenüber Promiflash. "Ich dachte zuerst, ich hätte mich aus Versehen angepinkelt, da der Kleine mit seinem Köpfchen gerne auf meiner Blase lag", berichtete Katharina und schilderte, dass sie realisiert hatte, was passiert ist, als sie "mit jedem weiteren Schritt", den sie machte, Wasser verloren hat. "Die Wehen folgten dann auch relativ schnell und ich wusste, es geht los", bemerkte sie.

Katharina machte deutlich, dass ihr die Situation "unendlich peinlich" gewesen ist, "da ich ein Kleid anhatte und alles nass wurde". Die 28-Jährige ergänzte: "Mir blieb in dem Laden die Luft weg und die Leute schauten mich angewidert an." Zudem gab sie schmunzelnd zu: "So schnell habe ich noch nie Ikea verlassen."

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, DSDS-Kandidatin 2021

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihr Niko

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, einstige DSDS-Kandidatin

