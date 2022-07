Top oder Flop? Brad Pitt trägt Rock bei Premiere in Berlin

Kann Brad Pitt (58) einfach alles tragen? Der Schauspieler spielt die Hauptrolle in David Leitchs (46) neuem Film "Bullet Train". Zum Vorab-Screening des neuen Streifens stattete er gemeinsam mit seinen Kollegen Joey King (22), Aaron Taylor-Johnson (32) und Co. der deutschen Hauptstadt Berlin einen Besuch ab. Journalisten und Fans warteten gespannt am Zoo Palast Kino auf den Weltstar. Als Brad ankam, staunten die Zuschauer nicht schlecht: Er trug einen Rock auf dem roten Teppich!

Um den neuen Film "Bullet Train" in Deutschland vorzustellen, machte Brad die deutsche Hauptstadt unsicher und sorgte am Kurfürstendamm für jede Menge Hollywood-Flair. Bei den heißen Temperaturen in Berlin entschied sich der "12 Monkeys"-Darsteller für ein luftiges Ensemble. Der Filmstar trug eine hellbraune Strickjacke sowie ein lockeres Leinenhemd in Altrosa. Doch untenrum sorgte der 58-Jährige für eine Überraschung: Brad hatte einen brauen Rock an! Aber auch seine Co-Stars zogen mit ihren Looks auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich. Während Joey King eine ganz neue Frisur präsentierte, schlüpfte Zazie Beetz in ein hautenges, blaues Glitzerkleid.

Schauspieler Brian Tyree Henry (40) trug einen grünen Anzug, unter dem ein gelbes Hemd hervorblitzte. Seine Figur in dem Film "Bullet Train" heißt Lemon – Zufall? "Ich habe nicht mal gemerkt, dass es so gut passt", lachte Brian beim Vorab-Screening, bei dem Promiflash anwesend war. Eigentlich habe der "Atlanta"-Darsteller vor den Arbeiten zu dem Film sogar gar keine Zitronen gemocht. Sein Schauspielkollege Aaron Taylor-Johnson schenkte ihm damals jedoch einen Zitronenbaum – von da an habe sich das geändert. "Er stand zwischen unseren Wohnwagen und wir haben ihn jeden Tag gepflegt", erklärte Brian.

Anzeige

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Zazie Beetz, David Leitch, Kelly McCormick, Joey King, Brian Tyree Henry, Brad Pitt und Aaron Taylor

Anzeige

Getty Images Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry und Brad Pitt in Berlin, Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de