Wow! Joey King flasht mit neuem Look bei Premiere in Berlin

Joey King (22) machte kurzerhand eine optische Veränderung durch! Aktuell tourt die Schauspielerin durch die Metropolen dieser Welt, um den neuen Film "Bullet Train" zu bewerben. Die The Kissing Booth-Darstellerin sowie ihre Kollegen wie Brad Pitt (58), Zazie Beetz und Co. statteten in dem Zuge auch der deutschen Hauptstadt einen Besuch ab. Auf der Pressekonferenz am Dienstagnachmittag, bei der Promiflash auch anwesend war, trug sie noch lange, braune Haare. Auf der Filmpremiere am Abend überraschte Joey die Zuschauer jedoch mit einem ganz neuen Look!

Am Zoo Palast in Berlin traf Promiflash Joey im Rahmen der Filmpremiere von "Bullet Train". Anstatt ihrer langen, braunen Mähne, trug die US-Amerikanerin plötzlich einen kurzen, pinken Bob! Ansonsten hielt sie ihr Outfit ganz schlicht. Joey entschied sich an dem Abend für einen eng anliegenden, schwarzen Overall.

Auf die Frage von Promiflash, was mit ihren Haaren innerhalb weniger Stunden passiert sei, lachte Joey nur. "Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich habe mich dazu entschieden, heute Abend pink zu tragen", scherzte die 22-Jährige. Ob der pinke Bob tatsächlich ihr Haar sei oder sie eine Perücke trage, ließ sie unbeantwortet. "Wer weiß", sagte Joey mit einem Augenzwinkern.

Anzeige

Getty Images Zazie Beetz, David Leitch, Kelly McCormick, Joey King, Brian Tyree Henry, Brad Pitt und Aaron Taylor

Anzeige

Getty Images Joey King in Berlin, 2022

Anzeige

Getty Images Joey King, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de