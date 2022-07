Mit 82 Jahren: Regisseur Dieter Wedel ist verstorben

Die Filmwelt trauert um einen der ihren. 1972 hatte Dieter Wedel (79) seinen ersten großen Erfolg mit dem Dreiteiler "Einmal im Leben – Geschichte eines Eigenheims" gefeiert. Danach war der Drehbuchautor nicht mehr aus der deutschen Kinolandschaft wegzudenken. Mit Filmen wie "Der große Bellheim" oder "Der Schattenmann" begeisterte er regelmäßig ein Millionenpublikum. Doch nun müssen die Liebhaber seiner Werke ganz stark sein: Dieter Wedel ist im Alter von 82 Jahren verstorben.

Wie die Bild berichtete, sei der Star-Regisseur bereits vor einer Woche am 13. Juli in Hamburg verstorben. Die Nachricht seines Todes hatte das Landesgericht München am Mittwoch bekannt gegeben – bis vor seinem Ableben sei dort ein Strafverfahren gegen ihn am Laufen gewesen. Genauere Infos zu Dieter Wedels Tod sind bisher noch nicht bekannt.

Der in Frankfurt am Main geborene Filmemacher hinterlässt seine Ehefrau Uschi Wolters. Gemeinsam hatte das Ehepaar sechs Kinder. Aus seiner früheren Partnerschaft mit der Schauspielerin Hannelore Elsner (✝76) hat Dieter Wedel zudem einen 41-jährigen Sohn, Dominik.

Getty Images Dieter Wedel im Jahr 2012 in München

Getty Images Dieter Wedel im Juli 2007

Getty Images Dieter Wedel, 2012

