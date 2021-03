Dieter Wedel (78) muss sich vor Gericht verantworten. Im Jahr 2018 beschuldigten drei Schauspielerinnen den Regisseur, sie sexuell bedrängt zu haben. Der Fall wurde der hierzulande wohl bekannteste der 2017 ins Rollen gekommenen #MeToo-Debatte, in deren Rahmen Frauen in den sozialen Netzwerken über ihre Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen berichteten. Wedel bestritt die Vorwürfe und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Nun hat die Staatsanwaltschaft München I wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung Anklage gegen ihn erhoben.

Dabei geht es um einen Vorwurf aus dem Sommer 1996. In einem Münchner Hotelzimmer soll Wedel die Schauspielerin Jany Tempel (51) ihren eigenen Angaben zufolge zum Sex gezwungen haben. Die damals 27-Jährige habe bei dem Regisseur für eine Rolle vorsprechen wollen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft führt die 20-seitige Anklage mehr als 20 Zeugen sowie eine Gutachterin und Kalendereinträge als Beweismittel an. Weder Jany Tempel noch ihr Anwalt Alexander Stevens haben sich bislang zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft geäußert. Da auch Zeugen im Ausland vernommen werden mussten, zogen sich die Ermittlungen vergleichsweise lange hin.

Wedel hat den Vorwürfen per eidesstattlicher Erklärung widersprochen. Seine Anwälte kritisierten die Anklage scharf. "Das Ermittlungsverfahren, das von einer fast beispiellosen öffentlichen Vorverurteilung eingeleitet und begleitet wurde, dauert seit mehr als drei Jahren an, ohne dass sich in dieser Zeit durchgreifende neue Gesichtspunkte zur Belastung unseres 81-Jährigen Mandanten ergeben haben", zitiert der Spiegel die Rechtsanwältin Dörthe Korn.

