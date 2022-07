Nach Kindstod: Lauren Goodger emotional an Kindergeburtstag

Lauren Goodger (35) hat noch immer mit dem Verlust ihrer Tochter Lorena zu kämpfen. Vor wenigen Wochen meldete sich die britische TV-Bekanntheit mit erschütternden Nachrichten bei ihren Fans: Ihr zweites Kind ist nur wenige Tage nach der Geburt verstorben. Nur ein Jahr zuvor wurde der The Only Way Is Essex-Star zum ersten Mal Mutter. Am Geburtstag ihrer Erstgeborenen Larose zeigte sich Lauren nun emotional.

Am Abend vor dem großen Tag ihrer Tochter meldete sich die 35-Jährige in ihrer Instagram-Story bei ihren Fans. "Ich habe gerade die Geschenke für Larose eingepackt und Lorena war die ganze Zeit in meinem Herzen bei mir, während ihre Kerze brannte", erzählte die Britin. Zudem gestand Lauren, dass die Situation sie sehr emotional stimme.

Dennoch versucht der TV-Star stark zu bleiben – vor allem für Töchterchen Larose. "Ich kann es kaum erwarten, meine Große am Morgen zu sehen", fügte sie ihren emotionalen Zeilen hinzu. Mit einem Meer aus rosafarbenen Luftballons überraschte die Reality-TV-Bekanntheit dann ihren Nachwuchs zu seinem ersten Geburtstag.

