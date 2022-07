Erschütternde News: Lauren Goodgers Baby ist gestorben

Lauren Goodger (35) macht erschütternde Nachrichten publik. Die britische TV-Bekanntheit war bis vor Kurzem noch mit ihrem zweiten Kind schwanger. Gemeinsam mit ihrem Ex und dem Vater ihres ersten Kindes Charles Drury erwartete sie erneut Nachwuchs. Im April öffnete sie sich ihren Followern im Netz und erzählte ehrlich, Angst vor der zweiten Geburt zu haben. Denn die Entbindung ihrer Tochter Larose lief nicht komplikationslos ab. Nun teilte sie herzzerreißende Nachrichten mit: Laurens Baby ist nach der Geburt gestorben.

In einem emotionalen Instagram-Beitrag erklärt sie ihrer Community, dass ihre zweite Tochter namens Lorena am 08. Juli verstorben ist. "Sie war das schönste und gesündeste Baby, was ich je gesehen habe. [...] Worte können nicht beschreiben, wie es als Mutter ist, sein Baby zu verlieren, welches man all die Monate in sich getragen und schließlich zur Welt gebracht hat", schrieb Lauren. Was genau vorgefallen ist, offenbarte die 35-Jährige nicht.

Jedoch betonte sie, dass es keine Komplikationen gegeben habe und Lorena gesund gewesen sei. "Ich kann es nicht verstehen. [...] Ich bin gebrochen", lautete ihr Statement. Sie und ihr On-off-Partner Charles hätten so viel Zeit mit ihr verbracht wie möglich. Mittlerweile sei Lauren nicht mehr im Krankenhaus und bittet, ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren.

