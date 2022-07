"Saufdruck": Mimi Fiedler wäre beinahe rückfällig geworden

Mimi Fiedler (46) fühlte plötzlich wieder diesen Druck. Im Mai 2020 machte die Schauspielerin öffentlich, dass sie alkoholsüchtig war. Seither spricht die TV-Bekanntheit immer wieder offen über ihre Krankheit und macht schockierende Geständnisse. Seit knapp vier Jahren ist die Nachtschwestern-Darstellerin bereits trocken, doch im Juni gestand sie ihren Fans im Netz, dass sie beinahe rückfällig geworden wäre. Nun berichtete Mimi von dem Moment, in dem sie den "Saufdruck" wieder verspürte.

"Jetzt vor ein paar Wochen kam das quasi einfach so. Es war da. Ich hab was gelesen, was mich getriggert hat [...], und dann war es da. Und ich hatte so eine ganz schlimme und unkontrollierte Lust zu trinken", erinnerte sich die 46-Jährige in einem Interview mit RTL. Doch der sogenannte Saufdruck sei nicht einfach nur die Lust zu trinken. "Sondern das ist die Notwendigkeit zu trinken", erklärte Mimi.

Damit gerechnet habe der Serienstar jedoch nicht. "Ich war in einer sehr stabilen Lebensphase", erzählte die Schauspielerin. Dennoch kam die Sucht wieder über sie. Geschafft, dem Drang zu widerstehen, habe sie nur dank ihrer Cousine Anna. "Die hat um 22 Uhr Terror gemacht, die hat mich so oft angerufen", berichtete Mimi unter Tränen.

Anzeige

Instagram / ___missmimi___ Mimi Fiedler, Schauspielerin

Anzeige

ActionPress Mimi Fiedler, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / ___missmimi___ Mimi Fiedler, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de