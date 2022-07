Termine mit Prinz Charles: Camilla stets bei bester Laune!

Herzogin Camilla (75) strahlt bis über beide Ohren! An der Seite ihres Mannes Prinz Charles (73) ist die Britin viel unterwegs. Neben all der royalen Arbeit bleibt hin und wieder sogar die Ehe auf der Strecke und das Paar sieht sich nur selten. Umso mehr scheint es die zweifache Mutter zu genießen, mit ihrem Gatten durchs Land zu ziehen. Bei mehreren Auftritten mit Charles zeigte sich Camilla nun stets bei bester Laune!

Charles und Camilla sind derzeit auf einer dreitägigen Reise durch Cornwall, um die 70-jährige Ernennung des Thronfolgers zum Herzog von Cornwall zu feiern. Dabei ließen sie sich bei den unterschiedlichsten Events blicken – doch eines war dabei immer unverändert: das Strahlen der 75-Jährigen. Zunächst erfreute sich Camilla an einer Jubiläumstorte, die sie gemeinsam mit ihrem Mann anschneiden durfte. Am Tag darauf begegnete die Duchess in einer Schule einem Therapiehund, der ihr sichtlich Freude bereitete.

Selbst das Wetter konnte Camilla und Charles' Laune nichts anhaben. Als sie einen Marktplatz in Launceston besuchten, schüttete es wie aus Eimern. Mit einem Regenschirm in der Hand lachten und unterhielten sich die beiden aber dennoch mit den Menschen vor Ort.

Getty Images Herzogin Camilla in Cornwall im Juli 2022

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles in Cornwall, Juli 2022

Getty Images Herzogin Camilla in Cornwall im Juli 2022

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles in Launceston im Juli 2022

Getty Images Herzogin Camilla in Cornwall im Juli 2022

