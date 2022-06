Herzogin Camilla (74) plaudert aus dem Nähkästchen. Seit 2005 ist die Adelige mit Prinz Charles (73) verheiratet. Über ihr gemeinsames Leben spricht das royale Paar jedoch nur selten in der Öffentlichkeit. Nun gab die zukünftige Königsgemahlin seltene private Einblicke in ihr Eheleben mit dem Thronanwärter. Camilla verriet, wie schwer es für sie und Charles sei, neben der Arbeit Zeit füreinander zu finden.

Im Interview mit der britischen Vogue anlässlich ihres bevorstehenden Geburtstags erzählte die 74-Jährige, dass sie und ihr Gatte sich an manchen Tagen nur kurz sehen. Dennoch versuche das Paar regelmäßig Zeit füreinander zu finden. "Aber wir setzten uns immer zusammen und trinken eine Tasse Tee und sprechen über den Tag", merkte die Herzogin an. Doch wie ist es an ihren freien Tagen?

"Wenn wir verreisen, ist das Schönste, dass wir tatsächlich in verschiedenen Ecken desselben Raums sitzen und unsere Bücher lesen", plauderte Camilla aus. Sie habe nicht das Bedürfnis, sich die ganze Zeit mit ihrem Mann austauschen zu müssen. "Das ist sehr entspannend, weil man weiß, dass man sich nicht unterhalten muss. Man sitzt einfach nur da und ist zusammen", erklärte sie.

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla beim Royal Ascot, Juni 2022

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles im Juli 2018

