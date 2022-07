Yeliz Koc: Jimi Blue will immer noch keinen Kontakt zu Snow

Wird Jimi Blue Ochsenknecht (30) seiner Vater-Rolle etwa weiterhin nicht gerecht? Der Schauspieler begrüßte gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (28) im vergangenen Oktober Töchterchen Snow Elanie auf der Welt. Noch vor der Geburt der Kleinen trennte sich das Paar jedoch. Immer wieder teilten Jimi und Yeliz verbal gegeneinander aus. Jetzt wirft das einstige Bachelor-Girl ihrem Baby-Papa vor, immer noch keinen Kontakt zu Snow zu wollen.

Bei einem Q&A auf Instagram wollte eine Userin wissen, ob Jimi seine Tochter jederzeit sehen dürfe – was Yeliz nutzte, um eines klarzustellen: "Ja, darf er, aber wir hören leider immer noch nichts von ihm... Ich finde es auch schade, dass er Snow und sich nicht mal die Chance gibt." Anscheinend erweckt der "Wilde Kerle"-Star bei seiner Ex den Eindruck, keine Freude an der gemeinsamen Zeit mit seiner Tochter zu haben.

Die Familienplanung scheint bei Yeliz indes noch lange nicht abgeschlossen zu sein. "Ich hätte gerne noch eine Schwester für Snow. Ich hätte aber auch nichts gegen einen Bruder für sie", erklärte die Beauty. Am liebsten wäre ihr sogar beides, witzelte sie weiter.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2022

