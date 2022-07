Könnte aus "Princess Charming"-Paula und Dora was werden?

Die Zuschauer haben abgestimmt! Bei Princess Charming nahmen Dora und Paula teil, um die Protagonistin Hanna Soekeland kennenzulernen. Doch nach einiger Zeit in der Villa wurde beiden Kandidatinnen klar: Sie haben eher Interesse aneinander statt an der Hannoveranerin. Also entschlossen sie, gemeinsam das Format zu verlassen. Könnte aus den beiden was werden? Die Promiflash-Leser sind sich in diesem Fall einig!

Laut einer Promiflash-Umfrage [Stand 20. Juli, 11 Uhr] passen die zwei Ladys super zusammen. Von 1.202 Teilnehmern stimmten 88,4 Prozent (1.062 Stimmen) dafür, dass Paula und Dora auch zusammen kommen werden. Nur 11,6 Prozent (140 Stimmen) sind sich diesbezüglich noch nicht ganz sicher.

Unter einem Promiflash-Beitrag im Netz sind die User ganz begeistert, dass sich Dora und Paula im wahren Leben besser kennenlernen wollen und rechnen ihnen hohe Chancen aus. "Alles richtig gemacht, Traumpaar der Staffel" oder: "So süß", kommentierten beispielsweise zwei Fans. Wie es für sie weiterging, ist bisher aber noch nicht bekannt.

Instagram / paula_smilla Paula Smilla, "Princess Charming"-Kandidatin

Instagram / dora.juliane Dora, "Princess Charming"-Kandidatin

RTL Paula, Kandidatin der zweiten "Princess Charming"-Staffel

