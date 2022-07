Nicht am Mittwoch! Das Bachelorette-Finale wird verschoben

Das gab es noch nie! Normalerweise wird das Bachelorette-Finale auf dem normalen Sendeplatz der Show am Mittwochabend ausgestrahlt. So sollte es auch in dieser Staffel sein, in der Sharon Battiste (30) nach der großen Liebe sucht. Aktuell kämpfen noch sechs Kandidaten um das Herz der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin. Doch bereits in der nächsten Woche wird sich diese Anzahl drastisch minimieren: Das große Bachelorette-Finale läuft schon am kommenden Donnerstag!

Wie der Sender nun bekannt gab, wird auf dem üblichen Sendeplatz am kommenden Mittwoch, dem 27. Juli, noch die vorletzte Folge der Staffel ausgestrahlt – schon einen Tag später können die Fans sich dann ab 20:15 Uhr das Finale auf RTL anschauen! Doch nicht nur das: Die Finalshow wird auch noch in zwei Teilen gezeigt. Nach zwei Stunden wird sie nämlich für circa 20 Minuten vom RTL-Nachtjournal unterbrochen.

Um circa 23 Uhr am Donnerstag, dem 28. Juli, erfahren die gespannten Fans also, an wen Sharon ihre letzte Rose vergibt. Direkt im Anschluss wird das Wiedersehen ausgestrahlt, in dem die 30-Jährige und ihr Auserwählter dann über ihren aktuellen Beziehungsstatus auspacken.

RTL / René Lohse Sharon Battiste, Bachelorette 2022

RTL/ René Lohse Bachelorette Sharon Battiste

RTL Sharon Battiste bei "Die Bachelorette" 2022

