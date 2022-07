In Paris: J.Lo & Ben Affleck nach Hochzeit erstmals erwischt

Sie genießen ihre Zweisamkeit als frischgebackene Eheleute in der Stadt der Liebe! Am vergangenen Wochenende wurden die Fans von Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) von einer süßen Neuigkeit überrascht: Das Paar hat sich im engsten Kreis klammheimlich das Jawort gegeben. Nach ihrer Hochzeit in Las Vegas sind die beiden nun noch mehr auf Wolke sieben und feiern das gebührend: Jennifer und Ben verbringen ein paar Tage in Paris!

Paparazzi erwischten Mr. und Mrs. Affleck am Donnerstag in der französischen Hauptstadt. Total strahlend und bis über beide Ohren verliebt flanierten die beiden in der Nähe der Champs-Ély­sées entlang. In einem roten Kleid und einem schicken Anzug machte das Duo die Straßen unsicher. Gegenüber People bestätigte ein Augenzeuge, dass das Pärchen ganz entspannt gewesen sei und in einem Restaurant nach einem Tisch gefragt habe – von irgendwelchen Star-Allüren war wohl keine Spur.

Die beiden waren in der Stadt der Liebe anscheinend nicht allein unterwegs. Wie Hollywood Life berichtet, sollen auch Bens Kinder Violet (16) und Seraphina (13) sowie J.Los Tochter Emme (14) mit von der Partie gewesen sein. Der Sohn des Schauspielers Samuel (10) war wohl jedoch nicht dabei. Aber auch Emmes Zwillingsbruder Max (14) schien zu fehlen.

Getty Images Schauspieler Ben Affleck mit seiner Verlobten Jennifer Lopez

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2022 in Los Angeles

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Kindern

