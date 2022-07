"Neue Generation Elons": Unternehmen will Errol Musks Sperma

Wird Errol Musk darauf eingehen? Der Vater von Auto-Visionär Elon Musk (51) scheint weiterem Nachwuchs gegenüber nicht abgeneigt zu sein: Gerade wurde bekannt, dass der siebenfache Vater ein bereits dreijähriges Kind mit seiner Stieftochter hat. Ein Unternehmen ist nun mit einer etwas speziellen Bitte an Errol herangetreten: Und zwar wollen die Forscher sein Erbgut. Damit versprechen sie sich offenbar eine neue Generation Elons!

Von dem kuriosen Vorhaben erzählte Errol der britischen Zeitung The Sun: "Es gibt da eine Firma in Kolumbien, die Sperma von mir will, um damit kolumbianische Frauen zu befruchten." Das Kalkül hinter dem Vorhaben sei denkbar einfach: "Sie sagen sich: 'Wieso zu Elon gehen, wenn man auch zu demjenigen gehen kann, der Elon erschaffen hat?'"

"Sie wollen eine neue Generation Elons zeugen", schilderte Errol die kühnen Pläne des Unternehmens. Ob er sich dazu bereit erklären würde, ließ er in dem Interview hingegen offen. Weiteren Nachwuchs könne er sich jedenfalls vorstellen, erklärte der 76-Jährige.

Anzeige

Getty Images Elon Musk, Unternehmer

Anzeige

Getty Images Errol Musk, Vater von Elon Musk

Anzeige

Getty Images Elon Musk, Tesla-Chef

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de