Tom Beck und Chryssanthi Kavazi haben nur selten Date-Nights

Nehmen sich Chryssanthi Kavazi (33) und Tom Beck (44) in ihrem Alltag auch mal etwas Zeit zu zweit? Seit mittlerweile sieben Jahren sind die beiden Schauspieler nun glücklich miteinander – und das, obwohl die Beauty ihre Beziehung zu dem ehemaligen Alarm für Cobra 11-Darsteller zwei Jahre lang geheim hielt. Im November 2019 machte ihr Sohn das kleine Familienglück dann perfekt. Im Promiflash-Interview verrieten Chryssanthi und Tom jetzt, dass sie sich allerdings nur selten Zeit für Date-Nights nehmen.

So begann die GZSZ-Bekanntheit zu erzählen, dass Zeit zu zweit bei dem Paar eher rar gesät sei. "Es kommt immer darauf an. Wenn irgendwas ansteht, dann versucht man es", gab Chryssanthi gegenüber Promiflash auf der Premiere zu dem Film "The Gray Man" zu. Ansonsten würden die Eltern auch supergerne die gemeinsame Zeit mit ihrem Sohn zu Hause verbringen. Besonders wichtig sei ihnen das, wenn sie tagsüber arbeiten waren. "Es hält sich tatsächlich in Grenzen. Ich könnte öfters weg, aber da besteht gar nicht das Interesse", versicherte die 33-Jährige.

Im vergangenen März hatten Chryssanthi und Tom in einem Interview mit RTL bereits über ihr ganz persönliches Liebesgeheimnis für eine erfolgreiche Ehe gesprochen. "Das Rezept ist: Man muss die einfach reden lassen und dann abnicken und sagen: 'Ja, du hast recht.' Dann ist alles gut, dann sind alle glücklich", scherzte der 44-Jährige damals. Für seine Frau sei das gemeinsame Spaßhaben und Lachen hingegen entscheidend.

Anzeige

Instagram / chriss_cross Chryssanti Kavazi und Tom Beck

Anzeige

Getty Images Chryssanthi Kavazi und Tom Beck bei den GQ Men Of The Year Awards 2021

Anzeige

Getty Images Tom Beck und Chryssanthi Kavazi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de