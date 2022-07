Co-Star sauer: Arnold Schwarzenegger furzte ihr ins Gesicht

Darüber ist Miriam Margolyes (81) immer noch nicht hinweg! Im Jahr 1999 stand die Schauspielerin mit Arnold Schwarzenegger (74) vor der Kamera. Zusammen drehten sie den Horror-Fantasy-Actionfilm "End of Days – Nacht ohne Morgen". Doch an das gemeinsame Projekt hat die Harry Potter-Darstellerin nicht nur gute Erinnerungen. Tatsächlich war sie regelrecht schockiert vom Verhalten des Hollywoodstars, denn: Arnie furzte ihr mitten ins Gesicht, wie Miriam nun berichtete!

Im Podcast "I've Got News For You" erinnerte sich die 81-Jährige an den Dreh mit dem "Terminator"-Darsteller und lästerte dabei über sein Verhalten. Angeblich bekam Miriam seine Körperwinde ins Gesicht. "Er war sogar ziemlich unhöflich. Er hat mir ins Gesicht gefurzt", behauptete sie und unterstellte Arnie sogar pure Absicht. "Er ist ein bisschen zu sehr von sich selbst eingenommen", ist sich Miriam sicher und betonte, dass sie sich noch nie etwas aus dem Actionhelden gemacht hatte.

Die Situation sei angeblich entstanden, als sie eine Filmsituation nachgestellt hatten. Dabei lag Miriam auf dem Boden und konnte Arnie nicht entkommen. "Es wurde nicht gefilmt, es war in einer der Pausen. Aber ich habe ihm das nie verziehen", merkte die Britin an.

