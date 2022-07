Flitterwochen: Ben Affleck und J.Lo knutschen vor Kids rum!

Diese beiden genießen eindeutig ihre Flitterwochen! Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) haben den nächsten Schritt gewagt: Am 16. Juli gaben sich die Hollywoodstars in einer Kapelle in Las Vegas das Jawort. Kurz darauf wurden die Sängerin und der Schauspieler mit ihrem Nachwuchs in der französischen Hauptstadt gesichtet. Nachdem das Paar durch die Straßen von Paris gezogen war, sind Jennifer und Ben jetzt bei einem romantischen Abendessen zu sehen.

Auf Bildern, die Hollywood Life vorliegen, feiert das frisch vermählte Ehepaar ihr neues gemeinsames Leben in einem Restaurant. Doch die zwei waren nicht allein – Bens Töchter Violet Affleck (16) und Seraphina Affleck (13) und Jennifers Nachwuchs Emme Maribel Muñiz (14) waren ebenfalls mit von der Partie. Das scheint die Turteltauben keinesfalls gestört haben: Völlig ungeniert tauschte das Paar untereinander leidenschaftliche Küsse aus. Die Beauty erschien an diesem Abend in einem roten Kleid, das tief blicken lässt – ihr Liebster warf sich mit seinem Anzug auch in Schale.

Berichten zufolge soll eine große Zeremonie allerdings noch bevorstehen: Die Hochzeit soll Ende Juli auf dem Anwesen des Schauspielers in Georgia stattfinden. An diesem Ort wollten Jennifer und Ben bereits 2004 heiraten, bevor sie sich schließlich getrennt haben.

Anzeige

On The JLO Ben Affleck und Jennifer Lopez bei ihrer Hochzeit

Anzeige

KCS Presse/MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck in Paris, Juli 2022

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck bei einer Premiere, 2003

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de