Ganz geheim: Moritz Bleibtreu hat seine Freundin geheiratet

Er ist den Bund der Ehe eingegangen. Moritz Bleibtreu (50) macht aus seinem Liebesleben gerne ein Geheimnis. So verriet der Schauspieler erst im Oktober des vergangenen Jahres, dass er seit rund zwei Jahren glücklich an Saskia de Tschaschell vergeben ist. Nachdem sie im November ihren ersten öffentlichen Pärchen-Auftritt gehabt haben, sollen sie sich bereits einige Tage später verlobt haben. Nun sind die beiden den nächsten Schritt gegangen und haben sich das Ja-Wort gegeben.

Laut Bild hat der "Lammbock"-Star im Renaissance-Schlösschen Reinbek unweit seines Wohnortes im ruhigen Südosten von Hamburg geheiratet. Dies bestätigte auch seine Managerin: "Ja, ich kann bestätigen, dass Moritz Bleibtreu gestern in Reinbek geheiratet hat." Die Trauung soll am Mittag stattgefunden haben, bevor die rund 50 Gäste in der Galerie und im Schlossgarten feierten. Unter anderem soll auch sein Schauspiel-Kollege Wotan Wilke Möhring (55) anwesend gewesen sein.

Moritz gilt allgemein als Familienmensch. "Ich bin mit meiner Mutter als besonders kleine, aber fest verbundene Einheit groß geworden. Familie und füreinander da sein ist für mich etwas Heiliges und Besonderes im Leben", sagte er Bild am Sonntag. Jetzt hat der Schauspieler offenbar endlich seine eigene kleine Familie gegründet.

ActionPress Moritz Bleibtreu beim 47. Deutschen Filmball 2020 im Hotel Bayerischer Hof in München

Wenzel, Georg Saskia de Tschaschell und Moritz Bleibtreu, November 2021

Instagram / moritzbleibtreu Moritz Bleibtreu, Schauspieler

