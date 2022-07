Selten: So leger genießen Tom Holland und Zendaya Lunch-Date

Dieser Anblick ist eine Rarität! Seit wenigen Monaten ist es offiziell: Tom Holland (26) und Zendaya (25) sind zusammen. Aber schon längere Zeit zuvor spekulierten die Fans, dass zwischen den Spider-Man-Darstellern was gehen könnte. Seitdem es offiziell ist, posten sie sogar ab und an niedliche Pics im Netz. Trotzdem sieht man sie nur selten turtelnd in der Öffentlichkeit. Nun genossen Tom und Zendaya aber ein Lunch-Date und wurden dabei erwischt!

Auf Paparazzibildern, die Daily Mail vorliegen, verlässt das Paar total leger ein Restaurant in New York. Zendaya und Tom sind bequem gekleidet, während sie durch die Straßen der Metropole schlendern. Die Naturschönheit trägt eine lockere schwarze Anzughose mit einem weißen Shirt. Ihr Freund ist in einer grauen Jogginghose und einem orangefarbenen Oberteil unterwegs.

Außerdem soll Toms jüngerer Bruder Harry dabei gewesen sein. Zendaya kennt nicht nur schon die Familie des Briten: Die Turteltauben sind auch schon einen Schritt weiter. Laut Medienberichten sind sie zusammengezogen. Sie kauften zusammen ein Haus in London für rund 3,6 Millionen Euro.

Instagram / zendaya Tom Holland und Zendaya, Schauspielerin

MEGA Tom Holland und Zendaya im Februar 2022

Getty Images Zendaya und Tom Holland

