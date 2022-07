Wann kommt Khloé Kardashians zweites Baby auf die Welt?

Khloé Kardashian (38) sorgte vor wenigen Stunden für eine riesengroße Überraschung! Die Keeping up with the Kardashians-Beauty erwartet zum zweiten Mal Nachwuchs – und zwar mit ihrem Ex Tristan Thompson (31), der sie in der Vergangenheit bereits mehrmals betrogen hat. Allerdings trägt die Blondine das Kind nicht selbst aus, denn sie entschied sich für eine Leihmutter. Aber wann kommt Khloés zweites Baby denn eigentlich zur Welt?

Gegenüber People bestätigte ein Sprecher der Modeunternehmerin, dass das Kind bereits im vergangenen Jahr gezeugt wurde. "Wir können bestätigen, dass True ein Geschwisterchen bekommt, dass im November gezeugt wurde", heißt es in dem Statement. Demnach müsste die Leihmutter im Moment im achten Schwangerschaftsmonat sein – Khloé kann ihr Kind somit wohl schon im August in den Armen halten.

Aber wie steht es um die Zukunft von Khloé und ihrem untreuen Ex Tristan? Laut eines Insiders sei bei den beiden immer noch alles aus und vorbei. "Khloé und Tristan sind nicht wieder zusammen und haben seit Dezember nicht mehr miteinander gesprochen", erklärte der Informant. Lediglich aufgrund des Co-Parentings von Töchterchen True (4) stünden sie in Kontakt.

Anzeige

MEGA Khloé Kardashian und Tristan Thompson im Januar 2019

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de