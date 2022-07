Gewusst? Herzogin Kate hat früher Fotografie studiert!

Was ist das Geheimnis von Herzogin Kate (40)? Immer mal wieder dürfen sich die königlichen Fans über eine Reihe von bezaubernden Fotos von Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) freuen – und die hat meistens Mama Kate selbst geschossen! So stellte die Herzogin von Camebridge bereits in den vergangenen Jahren ihr Talent als Fotografin unter Beweis. Ihr Talent kommt aber nicht von ungefähr!

Wie die Autorin Ingrid Seward jetzt verriet, steckt ein ganz einfacher Grund hinter Kates perfekten Schnappschüssen: "Die Herzogin hat Fotografie studiert und eine Zeit lang als Assistentin eines Fotografen gearbeitet", berichtete sie gegenüber Mirror. Aber auch ihre Motive haben einen beträchtlichen Einfluss auf die bezaubernden Fotos: "Kate kann [ihre Kinder] wahrscheinlich dazu überreden, Dinge zu tun, die sie sonst nicht tun würden - das ist ein Grund, warum ihre Bilder so charmant sind", erklärte die Autorin außerdem.

Aber auch der königliche Fotograf Arthur Edwards offenbarte, dass er ein großer Fan von Kates Fotografie ist: "Das Bild, das ich am meisten liebe, ist William und die drei Kinder auf der Schaukel", verriet dieser im Podcast "The Royal Rota". "Ich bin ein großer Bewunderer von Kates Fotografie, sie hat es sehr schnell gelernt. Ihre Bilder sind wunderschön komponiert, sie sind wunderschön beleuchtet", schwärmte der Fotograf.

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinzessin Charlotte im August 2021

MEGA Prinz William mit seinen Kindern Charlotte, George und Louis

Instagram / kensingtonroyal Prinz Louis

