Insider: Prinz Harrys Buch sollte die Royals nervös machen!

So langsam kommen erste Details an Licht! Prinz Harry (37) hat seit einigen Jahren ein kompliziertes Verhältnis zu seiner Familie. 2020 legten er und seine Frau Herzogin Meghan (40) ihre royalen Pflichten nieder und verließen Großbritannien in Richtung USA. In einem pikanten Interview mit Oprah Winfrey (68) erhoben die Eheleute schwere Vorwürfe gegen den Königspalast. Schon bald könnte die nächste Welle auf die Royals zu rollen: Harrys Buch soll offenbar noch mehr unschönes enthüllen!

Allem Anschein nach ist das nächste Drama rund um die britische Königsfamilie bereits vorprogrammiert. Ein Insider behauptete gegenüber Mirror bezüglich des Buches nun schon mehr zu wissen: "Es wird saftig, das ist schon mal sicher." Die Enthüllungsmemoiren des Briten sollten Herzogin Kate (40), Prinz William (40) und den Rest der Familie nervös machen. "Es gibt eine Menge neuer Geschichten über die Vergangenheit, über die Harry bisher noch nicht gesprochen hat", deutete die Quelle.

Eine Person soll Harry in seinem Buch aber ganz explizit außen vor gelassen haben – laut dem Informanten habe er sich bemüht, nichts Abfälliges über die Queen (96) zu schreiben. Noch besteht hinter den Palastmauern, aber kein Grund zur Sorge – die Veröffentlichung des Buches sei laut The Sun auf nächstes Jahr verschoben worden.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Die britischen Royals im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de