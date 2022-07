Nach Krebskampf: Nicole legt emotionalen Tränen-Auftritt hin

Nicole (57) erinnert sich an ihre schlimme Diagnose. Vor zwei Jahren wurde bei der ehemaligen Eurovision Song Contest-Gewinnerin Brustkrebs festgestellt. In der rechten Brust sind bei ihr zwei aggressive Tumore entdeckt worden. Daraufhin musste sich die Musikerin einer Chemotherapie unterziehen. Inzwischen geht es der 57-Jährigen sehr viel besser. Jetzt gab Nicole wieder ein Konzert und konnte ihre Tränen dabei nicht zurückhalten.

Am Samstagabend trat Nicole bei "Das große Schlagercomeback 2022" auf, das von Florian Silbereisen (40) moderiert wurde. In der Show standen auch Helene Fischer (37) und Nena (62) auf der Bühne. Nach drei Jahren Pause konnte auch Nicole wieder vor einem Publikum singen und wurde vor ihrem Auftritt im Gespräch mit Florian ganz emotional. Sie erinnerte sich an ihre Diagnose zurück: "Innerhalb von einer Sekunde ist nichts mehr wie es war. Ich wusste nicht, ob ich Weihnachten 2021 noch erlebe."

Unterstützt haben sie in dieser Zeit Familie und Freunde, die versichert haben, dass die Nachricht über ihre Erkrankung nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Bevor Nicole ihren neuen Song "Ich bin zurück" performte, prophezeite sie: "Ich wage zu behaupten, dass dieser Auftritt der emotionalste Auftritt meiner Karriere werden wird und in die Geschichte eingeht." Nach dem Auftritt konnte sie die Tränen endgültig nicht mehr zurückhalten. "Es tut gut euch alle zu sehen!", freute sie sich.

Getty Images Nicole, ESC-Gewinnerin 1982

TVNOW / JürgensTV/Beckmann Florian Silbereisen, DSDS-Juror 2021

Getty Images Nicole, Oktober 2006

