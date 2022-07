Witzige Fotos: Adele zieht im Italien-Urlaub wilde Grimassen

Sie wirkt total locker und befreit! Sängerin Adele (34) feierte im vergangenen Jahr ihr ganz großes Musik- und Bühnen-Comeback. Seitdem hat die "Someone Like You"-Interpretin wieder einige Konzerte gegeben und den ein oder anderen Preis abgeräumt. Nun gönnt sie sich aber eine wohlverdiente Auszeit: Zusammen mit ihrem Freund Rich Paul (40) urlaubt sie in Italien und lässt so richtig die Seele baumeln!

Paparazzi erwischten die 34-Jährige auf einer Jacht vor der Küste Sardiniens. Zusammen mit ihrem Freund und anderen Freunden verbrachte die Musikerin einen entspannten Tag auf hoher See – und ließ es sich dabei richtig gut gehen. Bilder zeigen die Mutter eines Sohnes total ausgelassen. Dabei schneidet Adele auch die eine oder andere Grimasse vor Freude oder Erstaunen. Was genau so amüsant war, weiß allerdings nur Adele selbst.

Diesen Urlaub hat die Sängerin wohl aber auch dringend nötig – denn erst vor Kurzem musste sie einen herben Rückschlag erfahren: Sie musste schweren Herzens ihre Las-Vegas-Tour abgesagt. "Ich dachte, ich könnte es auf die Reihe kriegen und es zum Laufen bringen, aber ich konnte es nicht, und ich stehe zu dieser Entscheidung", erzählte sie im Interview mit BBC Radio.

Anzeige

ActionPress Adele und Rich Paul im Liebesurlaub auf Sardinien, 2022

Anzeige

Cobra Team / BACKGRID / ActionPress Adele, Sängerin

Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de