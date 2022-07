Gewichtsupdate: So viel wiegt Anne Wünsche nach Entbindung

Anne Wünsche (30) spricht offen über ihren After-Baby-Body! Erst vor vier Wochen brachte die Influencerin ihren Sohn Savió Elio zur Welt. Für die Influencerin ist es nach ihren Töchtern Miley und Juna das dritte Kind. An ihrem Körper ist die Geburt natürlich nicht spurlos vorbeigegangen, woraus sie aber keinen Hehl macht und sich bereits wieder in Unterwäsche präsentierte. Jetzt gab Anne auch ein Gewichtsupdate.

In ihrer Instagram-Story nahm sie ihre Follower jetzt bei dem Gang auf die Waage mit – das Gerät zeigte ihr 76,7 Kilogramm an. Für Anne kam diese Zahl wohl etwas überraschend. "Oh, schön, ich habe noch mal ein Kilo zugenommen", äußerte sie sich gespielt erfreut. Während der Schwangerschaft hatte sie nämlich 75 Kilo gewogen, davor war ihr Gewicht bei 59 Kilogramm. Das Extra-Kilo vermieste der ehemaligen Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin dann richtig die Stimmung: "Na, das hebt doch gleich die Laune am frühen Morgen, ich sags euch."

Dass Anne gerade aber Wichtigeres zu tun hat, als sich mit ihrem Gewicht zu beschäftigen, hatte sie in den vergangenen Wochen deutlich gemacht: Sie ist nämlich total gestresst. "Ich zerbreche heute einfach an dem täglichen Druck, funktionieren zu müssen. Funktionieren für meine Kinder, Hunde, Kooperationspartner, Angestellte, für euch", hatte die 30-Jährige unter Tränen erklärt.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche drei Wochen nach Sávios Geburt

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juli 2022

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de