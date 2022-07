Mehrere Einbrüche: Sind Meghan und Prinz Harry in Gefahr?

Müssen die beiden um ihre Sicherheit fürchten? Seit 2020 leben Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) in den USA. Zuvor legten sie ihre royalen Pflichten nieder und bauen sich seither ein unabhängiges Leben auf. In Montecito leben die Eheleute zusammen mit ihren beiden Kindern Archie Harrison (3) und Lilibet Diana (1) auf einem idyllischen Anwesen. Doch genau da kam es offenbar zu einigen Vorkommnissen, die den Sussexes Sorgen bereiten...

Wie The Sun nun berichtete, sollen auf dem Grundstück der einstigen Suits-Darstellerin und des britischen Prinzen vermehrt Unbekannte ihr Unwesen getrieben haben. In den vergangenen Monaten musste deswegen bereits sechs Mal die Polizei gerufen werden. Allein im Mai wurde der Alarm auf ihrem Anwesen gleich zweimal ausgelöst. Ob die Eindringlinge Dinge aus Meghan und Harrys wertvollen Besitz entwendet haben, ist bisher aber unklar.

Bereits an Heiligabend im Jahr 2020 habe ein Mann sogar versucht, bis zum Haupthaus der Sussexes vorzudringen – die Polizei hatte ihn jedoch verhaften können, bevor er auch nur in die Nähe der Familie kam. Aus Angst vor weiteren unschönen Vorkommnissen hätten Meghan und Harry in den vergangenen Monaten ihr Sicherheitsteam mit neuen Leuten verstärkt.

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juli 2022

SIPA PRESS / ActionPress Herzogin Meghan und Prinz Harry

