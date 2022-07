Schlaganfall & Geburt: Erstes Familienfoto von Coupleontour

Coupleontour meldet sich mit einem süßen Post bei ihren Fans! Vor zwei Wochen erlitt Coupleontour-Ina einen Schlaganfall – mit gerade einmal 26 Jahren. Während die Influencerin ins künstliche Koma versetzt werden musste, brachte ihre hochschwangere Frau Vanessa ihre gemeinsame Tochter ohne ihre Liebste auf die Welt. Mittlerweile ist Ina allerdings aus dem Koma erwacht und konnte ihre Kleine endlich kennenlernen – jetzt teilten die frischgebackenen Mamas das erste gemeinsame Bild zu dritt!

Auf ihrem Instagram-Account meldeten sich Vanessa und Ina mit dem ersten Familienbild bei ihren Fans: Auf dem Post sieht man, wie die beiden die kleine Hand ihrer gemeinsamen Tochter halten. Zu der Aufnahme aus dem Krankenhaus schrieb Nessi stolz: "Erstes Familienbild – das haben wir uns wohl alle drei anders vorgestellt. Ich weiß, dass es nie wieder so sein wird, wie es einmal war. Aber ich bin so stolz auf dich, dass du schon solche Fortschritte machst, Bubu. [...] Hauptsache, wir sind füreinander da!"

Die Coupleontour-Fans sprechen Vanessa und Ina in den Kommentaren Mut zu: "Ihr seid so stark! Ihr schafft das!", "Alles erdenklich Gute für euch! Ihr werdet das alles schaffen" oder "Ganz viel Kraft euch drei! Ina ist stark! Wir alle sind in Gedanken bei euch!", hieß unter anderem unter dem emotionalen Post.

