Nach Schlaganfall: Coupleontour-Ina beginnt heute mit Reha

Ina kämpft sich wieder zurück ins Leben! Vor zwei Wochen musste die Influencerin einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen: Sie erlitt einen Schlaganfall und musste ins Koma versetzt werden. Währenddessen war ihre Ehefrau Vanessa hochschwanger und brachte ihre Tochter schließlich ohne ihre Liebste zur Welt. Mittlerweile ist der Coupleontour-Webstar wieder erwacht, allerdings halbseitig gelähmt. Sie gibt aber nicht auf: Jetzt hat Ina mit den ersten Anwendungen begonnen.

In ihrer Instagram-Story gab Nessi ein Update und berichtete von Inas Alltag in der Klinik. "Ina hat heute zum ersten Mal Therapie – heute ist Tag 13 nach diesem Schicksalsschlag und es wird jetzt mit Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie begonnen", erzählte die Neu-Mama. Deswegen dürfe sie ihre Ehefrau auch erst am Nachmittag besuchen: "Weil sie am Vormittag die ganze Zeit unterwegs ist."

Von den Therapien erhofft sich Nessi besonders, dass Inas Persönlichkeit zurückkommt. "Ich vermisse voll ihre Stimme und ihr Wesen richtig doll und hoffe, dass es auch wieder kommt", erklärte sie. Hoffnung dafür geben der TikTokerin die positiven Geschichten und Erfahrungen ihrer Community: "Ich habe echt viel bekommen und auch einiges gelesen, wo alles wieder gut geworden ist. Das macht mir voll Mut."

