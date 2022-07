Süß: Mark Wahlberg zeigt sich verschmust mit seiner Rhea

Mark Wahlberg (51) genießt die Zeit mit seiner Liebsten. Seit fast 13 Jahren ist der "Ted"-Darsteller schon mit seiner Frau Rhea Durham (44) verheiratet. Gemeinsam hat das Paar die beiden Töchter Ella Rae (18) und Grace Margaret sowie die beiden Söhne Michael und Brendan Joseph. Im Netz teilt er immer wieder niedliche Eindrücke aus seinem Familienleben. Nun postete Mark einen neuen Schnappschuss mit seiner Frau.

Am Sonntag veröffentlichte der 51-Jährige auf seinem Instagram-Profil ein niedliches Selfie mit seiner Rhea. Dabei zeigt sich das Paar in ländlicher Kulisse vor einem traumhaften Hintergrund. Die 44-Jährige steht hinter ihrem Mann und umarmt ihn, während ihr Kopf auf seiner Schulter ruht. Für das Bild posierte Mark ganz lässig in einem weißen T-Shirt. Rheas braune Haare fallen ihr dabei locker über die Schulter.

Wie sehr er seine Frau liebt, hat er bereits 2008 in einem Interview mit The Sun verraten. Damals sagte der Bostoner: "Sie hat mir geholfen, der Mann zu werden, der ich bin und hat mir und unseren Kindern ein wunderschönes Leben geschaffen."

Instagram / markwahlberg Mark Wahlberg mit seinen Töchtern Grace und Ella im Januar 2017

Facebook / markwahlberg Rhea Durham und Mark Wahlberg

Instagram / markwahlberg Mark Wahlberg und Rhea Durham mit ihren Töchtern Ella und Grace im November 2018

