Mark Wahlberg (50) hat mit seiner Familie ganz offensichtlich das große Los gezogen! Der Hollywoodstar und seine Frau Rhea Durham (43) haben ihre Liebe schon vor rund zwölf Jahren mit dem Jawort besiegelt – und mit Nachwuchs gekrönt: Die beiden haben zwei Söhne namens Michael und Brendan und die zwei Töchter Ella und Grace. Dieses Glück rühmte der "Ted"-Darsteller jetzt im Netz: Anlässlich von Rheas 43. Geburtstag widmete Mark ihr jüngst einen Social-Media-Post – inklusive süßer Familienfotos!

"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine Frau Rhea", schrieb Mark auf seinem Facebook-Profil und schwärmte in den höchsten Tönen: "Sie ist nicht nur eine totale Granate, sondern vor allem eine unglaubliche Mutter für unsere vier großartigen Kinder." Um das zu verdeutlichen, teilte er ein paar zuckersüße Pics von dem Geburtstagskind und ihren vier gemeinsamen Kids im Netz.

Aber nicht nur das! Mark postete nämlich auch ein ziemlich heißes Pärchenfoto: Auf dem Schnappschuss posiert das Ehepaar in sommerlichen Looks. Rhea kuschelt sich in einem orangefarbenen Badeanzug an ihren Mann und schaut dabei verführerisch in die Linse, während der Schauspieler die Situation mit geschlossenen Augen genießt. "Ich liebe dich, Babe!", betonte Mark.

Facebook / markwahlberg Rhea Durham mit ihren Kindern Ella und Grace

Facebook / markwahlberg Rhea Durham mit ihrem Sohn Michael

Getty Images Mark Wahlberg, Rhea Durham und ihre Kinder Michael, Ella Rae und Brendan Joseph in NYC im Juni 2014

